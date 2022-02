La Pink batte con una vittoria: vittoria per 2-0 sulla Pro sesto

La Pink Bari riparte con una vittoria, alla ripresa del campionato di Serie B Femminile. Al campo sportivo Antonucci di Bitetto, la formazione allenata da Cristina Mitola si è imposta per 2-0 sulla Pro Sesto: la pratica è stata risolta nel giro di una decina di minuti, quando Spyridonidou è andata a segno per due volte, al 20' e al 31'. Per le biancorosse si tratta del sesto risultato utile di fila in casa dove ha vinto cinque gare e pareggiandone una, con i punti in classifica che ora sono saliti a 23.