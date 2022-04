Distefano risponde a Spyridonidou: la Pink Bari viene raggiunta in extremis dal Ravenna Women

Squadra in casa

Squadra in casa Pink Bari

La Pink Bari torna a muovere la classifica, seppur lievemente, dopo tre sconfitte consecutive: allo stadio Antonucci di Bittetto la formazione guidata da Cristina Mitola ha incassato un pareggio per 1-1 contro il Ravenna Women. A portare in vantaggio le biancorosse è stata la decima rete stagionale dell'attaccante Spyridonidou al 25'; le ospiti però sono state abili a respingere le sortite avversarie trovando la replica all'82' grazie al sigilli di Distefano. La Pink Bari sale a quota 32 punti (tanti quanti quelli del Chievo Verona Women), mantenendo il sesto posto in classifica