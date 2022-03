Serie B Femminile, PInk Bari: Riboldi regala la vittoria contro la Roma Calcio Femminile

Squadra in casa

Squadra in casa Pink Bari

Dopo lo stop di domenica scorsa contro il Tavagnacco, la Pink Bari ha ritrovato il sorriso: al campo sportivo Antonucci di Bitetto le ragazze guidata da Cristina Mitola hanno avuto la meglio sulla Roma Calcio per 1-0. La prima parte di gara è terminata senza particolari sussulti, col risultato che è rimasto bloccato per gran parte della ripresa; tuttavia, al 75', il sigillo dell'attaccante Riboldi ha permesso alle biancorosse di strappare la vittoria. La Pink Bari sale a quota 31 punti, occupando il quarto posto in classifica.