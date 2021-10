La Pink Bari fa tris: battuto il San Marino in uno spettacolare 4-3

La Pink Bari non si ferma e fa tre su tre: al campo sportivo Antonucci di Bitetto le ragazze di Cristina Mitola si aggiudicano la terza vittoria nel campionato di Serie B contro il San Marino, in unoo spettacolare botta e risposta terminato 4-3. Ad inaugurare le marcature ci pensa Di Bari al 20', prima del rigore realizzato da Barbieri per la formazione ospite al 29'.La gara è molto vivace, i ritmi sono alti: Spyridonidou riporta in avanti la Pink Bari (35') ma al 41' Jansen riporta i conti in parità. La gara sembra cambiare nella ripresa, quando Larenza rimedia un'espulsione: la Mitola corre ai ripari inserendo la centrocampista Bonacini per l'attaccante Fedotova e, nonostante l'inferiorità numerica, le biancorosse tornano in vantaggio ancora con Spyridonidou che firma così la sua doppietta (arrivando a quota 3 reti in campionato). Il San Marino effettua diversi cambi, si porta in avanti e fa 3-3 al 79' grazie a Bertolotti. La gara sembra incanalata verso il pari ma all'87' Sudyk sigilla la contensa in favore della Pink Bari, che si porta a 9 punti in classifica ad una sola lunghezza del duo formato da Chievo Verona e Brescia.