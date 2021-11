Pink Bari, vittoria pesante col Tavagnacco: 2-1 e primo posto in classifica

La Pink Bari continua la sua marcia nel campionato di Serie B femminile, nel sesto turno che si è disputato dopo la pausa per le nazionali. Al campo sportivo Antonucci di Bittetto le ragazze allenate da Cristina Mitola battono il Tavagnacco per 2-1 ottenendo il sesto risultato utile di fila ma soprattutto il primo posto in classifica, complice il contemporaneo pareggio del Chievo sul campo del Como. La formazione di casa parte forte e va in vantaggio al 14' con Gelmetti, al terzo centro in questo torneo; il Tavagnacco reagisce e ristabilisce l'equilibrio al 28' grazie all'invenzione di Tuttino. Nel secondo tempo la Pink Bari si riporta in avanti al 48': sugli sviluppi di un calcio di punizione c'è infatti lo sfortunato autogol di Veritti. Le biancorosse controllano nel finale e portano a casa una vittoria pesante, dedicata al difensore Anastasia Gkatsou, che si è infortunata gravemente al ginocchio. La Pink Bari dunque raggiunge quota 16 punti.