Pink Bari, arriva il terzo ko in campionato: il Ravenna si impone 2-0

Prosegue il periodo altalenante della Pink Bari che, allo stadio M. Soprani, ottiene una sconfitta contro il Ravenna Women nel match valevole per la decima giornata del campionato di Serie B. Si fermano ancora dunque le biancorosse allenate da Cristina Mitola, reduci da un pareggio per 2-2 contro il Brescia nella scorsa settimana e da due ko di fila precedentemente ottenuti contro Roma e Como. La formazione di casa va a segno prima con Distefano al 38' e poi nelle battute finali della sfida con Boldrini all'87'. Finisce 2-0, la Pink Bari resta ferma a quota 17 punti e scivola al quarto posto in classifica venendo scavalcata dal Chievo Verona.