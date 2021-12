Pink Bari, c'è la sfida al Ravenna Women: urge tornare a far punti fuori casa

Dopo due sconfitte consecutive sui campi di Roma e Como Women, la Pink Bari domenica scorsa è tornata a muovere la classifica seppur con un pareggio: 2-2 il risultato finale contro il Brescia, al termine di una gara dove però le ragazze allenate da Cristina Mitola erano andate in doppio vantaggio grazie alle reti di Di Bari al 27' e Gelmetti al 47' (quarta rete complessiva per l'attaccante). Tuttavia la formazione ospite nel finale di gara è riuscita a ristabilire l'equilibrio con i due gol siglati da Merli al 78' e all'88'. Poteva andare meglio, ma la Pink Bari può essere comunque soddisfatta della prestazione sfoderata contro una delle squadre più attrezzate del girone, con cui condivide il primo posto in classifica a quota 17 punti assieme al Como (che però deve recuperare la gara contro il Tavagnacco mercoledì 8 dicembre).

L'obiettivo è dunque dare continuità e soprattutto tornare ad una vittoria che manca da tre giornate: l'occasione buona può essere quella di domenica 5 dicembre quando, presso il campo M. Soprani, affronterà il Ravenna Women nell'incontro della decima giornata del campionato di Serie B. Un appuntamento importante, da non sbagliare, per iniziare al meglio il mese di dicembre e continuare a stazionare ai vertici della graduatoria. E per tornare a far punti in trasferta, visto finora sono stati raccolti quattro punti fuori casa (vittoria per 3-1 di fronte alla Pro Sesto e 0-0 contro il Cesena).