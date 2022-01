Serie B femminile, rinviata a data da destinarsi la dodicesima giornata di campionato

Rinviata a data da destinarsi la dodicesima giornata del campionato di Serie B femminile, in programma domenica 9 gennaio. Questa la decisione della Divisione Calcio Femminile a causa della situazione legata al Covid-19. La Pink Bari, attualmente al terzo posto in classifica a quota 20 punti, doveva affrontare come da calendario la trasferta col Cittadella Women: da attendere decisioni ufficiali sulla data della ripresa del campionato, che potrebbe avvenire il 16 gennaio, quando la Pink Bari dovrebbe ospitare la Sassari Torres Femminile. Ma si attendono ulteriori sviluppi per avere un quadro più chiaro della situazione.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla FIGC tramite i propri canali ufficiali:

La Serie B Femminile si ferma a causa del COVID-19. Alla luce dell’elevato numero di contagi che sta interessando i gruppi squadra, la Divisione Calcio Femminile - tramite il comunicato ufficiale n° 75 - ha disposto il rinvio a data da destinarsi della 12ª giornata del Campionato in programma domenica 9 gennaio.