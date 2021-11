Serie B femminile: Pink Bari, prima sconfitta in campionato. La Roma si impone per 3-1

Prima sconfitta in campionato per la Pink Bari che, nella settima giornata del campionato di Serie B Femminile, cade in casa della Roma. A sbloccare il risultato ci pensa Silvi al 37', poi al 55' l'attaccante Badawiya raddoppia; la formazione ospite cerca di reagire e accorcia le distanze con Bonacini, al primo centro in questo torneo (60'). Tuttavia la Roma prosegue a macinare gioco e alla fine riesce a chiudere i conti all'89' ancora grazie ad un gol di Badawiya, che firma così la sua personale doppietta. Finisce 3-1, la Pink Bari rimane comunque prima in classifica a quota 16 punti, inseguita dalla coppia formata da Como e Chievo Verona distanti a due lunghezze.