Pink Bari, un altro stop nell'ultimo turno di campionato: 3-0 del Sassari Torres Femminile

Squadra in casa

Squadra in casa Sassari Torres

Una sconfitta, la terza consecutiva, per la Pink Bari nell'ultimo turno di campionato. Al Basilio Canu di Sennori le ragazze guidate da Cristina Mitola hanno incassato un 3-0 per mano della Sassari Torres Femminile. Il risultato è maturato interamente nel primo tempo, grazie alle reti di Bassano al 5', Marenic al 31' e Iannazzo al 37'. La Pink Bari ha quindi terminato il torneo a quota 35 punti (tanti quanti quelli del Tavagnacco), al decimo posto in classifica venendo scavalcata dal Ravenna Women, che ha battuto la Pro Sesto col risultato di 2-1.