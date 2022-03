Battuta d'arresto per la Pink Bari: il Tavagnacco si impone per 2-0

Quinta sconfitta stagionale per la Pink Bari, dopo la vittoria sul Cittadella Women di domenica scorsa: allo stadio comunale le biancorosse sono state battute dal Tavagnacco per 2-0, in quello che è un ko pesante per gli equilibri della classifica delle pugliesi. La prima frazione di gara è terminata a reti bianca, tuttavia nella ripresa la formazione padrona di casa approfitta di un errore difensivo avversario su una rimessa laterale e va in vantaggio con Kongouli al 68'; non solo, perché quasi istantaneamente, al 71', Ferin raddoppia sugli sviluppi di un corner insaccando di testa alle spalle del portiere Shore. Nel finale Fuhlendorf prova a riaprire i giochi ma non basta: la Pink Bari resta ferma a 28 punti e scende al quarto posto in classifica, venendo scavalcata dal Cortefranca e raggiunta da San Marinco Academy e Chievo Verona.