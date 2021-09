Serie B femminile, primi tre punti per la Pink Bari: battuto il Palermo col risultato di 2-1

Inizia nel migliore dei modi il cammino nel campionato di Serie B femminile della Pink Bari, con una vittoria nel derby del sud contro il Palermo. Nel confronto andato in scena al campo sportivo Antonucci di Bittetto le padrone di casa partono meglio costruendo diverse occasioni con i tentativi di Spyridonidou, che più volte ha provato a trovare la gloria personale, Gelmetti e Maffei. La formazione ospite reagisce con Dragotto e va addirittura in vantaggio sul finale del primo tempo (46') grazie ad una punizione insaccata da Zito. Le ragazze guidata da Cristina Mitola però non demordono e, al 66', trovano il pareggio firmato da Gelmetti. La ripresa viaggia su un ritmo un po' più blando, ed entrambe le squadre effettuano diverse sostiuzioni: a risolvere il match però ci pensa il sigillo di Spyridonidou (84'). La Pink Bari resiste nelle ultime battute della contesa e portano a casa i primi tre punti stagionali. Finisce 2-1.