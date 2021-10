La Pink Bari batte la Pro Sesto nel recupero della seconda giornata e vola in testa alla classifica

Trionfa la Pink Bari nel recupero della seconda giornata del campionato di Serie B femminile e vola così in testa alla classifica. Al campo sportivo Crippa di Cinisello Balsamo le ragazze allenate da Cristina Mitola si sono imposte sulla Pro Sesto col risultato di 3-1 in un match dove è stata sfoderata una prestazione davvero convincente. Rispetto all'impegno contro il Cesena c'è un solo cambio nella formazione iniziale, con Bonacini al posto di Syduk. Pronti via e le ospiti trovano il vantaggio grazie al sigillo di Spyridonidou al 3': per l'attaccante greca è il quarto gol in questa stagione. Il primo tempo finisce così, mentre ad inizio ripresa arriva il pareggio della Pro Sesto ad opera di Mariani (53'). La Pink Bari non demorde e al 65' Laface (entrata al posto di Strisciuglio) riporta le biancorosse in vantaggio; all'81' la Pro Sesto ha l'occasione per riportare la gara in equilibrio ma Possenti sbaglia un rigore calciandolo fuori e, due minuti dopo, Paparella chiude definitivamente i conti. La Pink Bari sale così al primo posto a quota 13 punti assieme al Chievo Verona.