Serie B, Reggina e Parma penalizzate: -4 agli amaranto, -1 ai ducali

Cambia ancora la classifica di Serie B con nuove penalizzazioni. Ieri il Tribunale federale nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha sanzionato la Reggina con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo anche l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore del club Paolo Castaldi.

Il club calabrese era già stato punito dal Tfn con 3 punti di penalizzazione il 17 aprile scorso, con annesso deferimento per responsabilità propria e responsabilità diretta a causa di una serie di irregolarità di tipo gestionale ed economico. Gli amaranto dopo l'ulteriore penalizzazione escono dalla zona play-off passando da 46 a 42 e ora occupano il quindicesimo posto nella classifica di Serie B.

La Reggina non è il solo club penalizzato nella giornata di ieri. A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, il Parma è stato sanzionato dalla Procura Federale con un punto di penalizzazione da scontare nel corso della corrente stagione sportiva nel campionato di Serie B, per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di febbraio entro il termine del 16 marzo. Sono state inoltre inflitte ammende di 4.000 anche nei confronti del presidente Kyle Joseph Krause e dell'amministratore delegato Oliver Anthony Krause. A differenza della Reggina, il Parma non perde alcuna posizione ma conserva il quinto posto passando da 52 a 51 punti.