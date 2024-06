Campionato di Serie C 2024/2025, ecco come potrebbe essere composto il girone C

Il termine per le iscrizioni al campionato di Serie C è scaduto (le semifinaliste ai playoff avranno tempo fino al giorno 11 giugno). In attesa che la Covisoc vada ad esaminare tutte le domande presentate ed accettarle, si può immaginare come sarà composto il girone C della terza serie. Ai nastri di partenza ci saranno il Monopoli, che ha mantenuto la categoria tramite i playout contro la Virtus Francavilla, e il Team Altamura che invece è stata promossa dopo aver vinto il campionato di Serie D, girone H.

Ecco tutte le squadre che dovrebbero comporre il girone C della Serie C.