Arena riacciuffa l'Avellino nel finale: pesante 2-2 del Monopoli

Serie C Girone C

Squadra in casa US Avellino

Pareggio pesante per il Monopoli allo stadio Partenio-Lombardi, contro l'Avellino. Gli uomini guidati da Alberto Colombo hanno trovato un prezioso 2-2 nel finale di gara: ad aprire le danze è stato Starita, autore della sua decima rete in campionato al 39', mentre poco dopo Maniero ha ristabilito gli equilibri (41'). Nella ripresa lo stesso attaccante ha riportato in vantaggio i campani al 75', ma alla fine il difensore Arena all'83' ha consentito al Monopoli di portare a casa un punto pesante. In classifica i biancoverdi rimangono secondi dietro al Bari a quota 38 punti.

Di seguito il comunicato del Monopoli pubblicato sui propri canali ufficiali:

RETI: Maniero 41′, 75′ (A), Starita 39′, Arena 83′ (M)

AVELLINO (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Dossena, Bove, Tito; Carriero, Aloi (dall’83’ Sbraga); Kanouté, Di Gaudio (dal 77′ Mastalli), Micovschi (dal 55′ De Francesco); Maniero. A disposizione: Pane, Pizzella, Rizzo, Sbraga, Scognamiglio, Mastalli, De Francesco, Di Paola, Matera. All. P. Braglia.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Bizzotto, Arena, Tazzer (dal 79′ Rossi); Viteritti, Langella (dal 79′ D’Agostino), Piccinni (dal 70′ Bussaglia), Vassallo, Guiebre; Grandolfo (dall’86’ Morrone), Starita (dall’86’ Fornasier). A disposizione: Guido, Romano, Fornasier, Morrone, Nina, Novella, Rossi, D’Agostino, Milani. All. A. Colombo.

Ammoniti: Bove (A), Bussaglia (M).

Espulsi: –

Calci d’angolo: 8-0.

Recupero: 1′ pt, 4′ st.

Note: Avellino in maglia bianca, Monopoli in maglia nera.