Serie C, colpaccio del Monopoli: i biancoverdi conquistano il derby con il Brindisi

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Brindisi FC

Continua il momento favorevole per il Monopoli, che ha messo a segno un autentico colpaccio strappando al Brindisi il derby pugliese andato in scena al Fanuzzi: 2-1 il risultato raccolto dai biancoverdi, al terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria sulla Virtus Francavilla e il pareggio contro il Picerno.

Ad aprire le marcature è stato il solito Starita, che ha insaccato al 45' un tiro al termine di un rapido capovolgimento di fronte; nel secondo tempo i due tecnici mischiano le carte ma ad andare in rete sono stati ancora gli ospiti: sugli sviluppi di un corner è stato Borello a risolvere una situazione concitata al 65'. Incoraggiati dal raddoppio, gli uomini allenati da Francesco Tomei hanno sfiorato il tris nuovamente con Borello, poi i ritmi si sono abbassati e nel finale Nicolao ha accorciato le distanze di testa (90'). Il Monopoli è così salito a quota 11 punti in classifica agganciando Messina (che ha una partita in meno) e Virtus Francavilla.

Brindisi-Monopoli, il tabellino

Reti: 43′ pt Starita (Mon), 19′ st Borello (Mon), 44′ st Nicolao (Bri)

Brindisi (3-5-2): Albertazzi; Cappelletti, Bizzotto (18′ st Nicolao), Valenti; Albertini, Cancelli (18′ st Lombardi), Vona (25′ st Golfo), Petrucci, Monti; Bunino (18′ st Galano), Ganz (25′ st Fall). All.: Danucci. A disp.: Auro, Saio; Gorzelewski, Ceesay, Mazia, Bellucci, Moretti, De Feo, Costa.

Monopoli (4-2-3-1): Perina; Viteritti (39′ st Cristallo), Fornasier, Ferrini, Angileri; Vassallo (29′ st Fazio), Iaccarino (23′ st Piarulli); Borello, Starita, D’Agostino (29′ st Riccardi); Santaniello (23′ st Spalluto). All.: Tomei. A disp.: Alloj, Bosit; Dibenedetto, Simone, De Santis, Mazzotta, Peschetola.

Arbitro: Alberto Ruben Arena Torre del Greco

Assistenti: Giacomo Monaco Termoli, Marco Croce Nocera Inferiore

Quarto: Loris Graziano Rossano

Ammoniti: Albertini, Valenti, Cappelletti (Bri), Vassallo, D’Agostino, Ferrini, Cristallo (Mon)

Espulsi: –.

Recupero: 1′ pt, 5′ st

Angoli: 6 (Bri), 3 (Mon)

Tiri / Tiri in porta: 6/21 (Lat), 7/6 (Mon)

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli