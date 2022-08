Serie C, campionato al via il prossimo 4 settembre

La Lega Pro ha reso nota la nuova data d'inizio del torneo. C'è attesa per il pronunciamento del Consiglio di Stato sulle istanze presentate da Campobasso e Teramo, che avverrà il 25 agosto: in questo mese non ci sarà nessuna partita ufficiale della terza serie, visto che è stato inoltre rinviato a data da destinarsi il primo turno della Coppa Italia