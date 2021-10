Monopoli, Colombo: "Contro il Catanzaro servirà equilibrio, affronteremo una squadra in salute"

Serie C Girone C

Cercare di dare continuità all'importantissima vittoria contro la Juve Stabia: questo l'obiettivo del Monopoli in vista del delicato impegno dell'undicesima giornata di Serie C, girone C, contro il Catanzaro (allo stadio Ceravolo, ore 14:30). Di fronte ci sarà la seconda forza del campionato, servirà il Monopoli per portare a casa un buon risultato. Il tecnico Alberto Colombo ha presentato la sfida alla vigilia.

Sulla gara: "Il Catanzaro ha la miglior difesa del girone, è una squadra che è anche pericolosa davanti. Bisognerà avere il giusto equilibrio tattico ma anche il giusto coraggio quando andremo in fase di possesso. Dobbiamo essere attenti in fase difensiva, magari avendo un baricentro alto, inoltre dovremo migliorare nella gestione della palla. Affrontiamo una squadra in salute e che è in fiducia".

Sull'atteggiamento da tenere in campo: "L'obiettivo è di non farci schiacciare in area di rigore, il fatto di abbassarci dipende dalla qualità dell'avversario e non sulle nostre intenzioni. Noi vogliamo costruire, in questo momento la nostra squadra ha un potenziale inespresso. In settimana lavoriamo per acquisire quelle mancanze evidenziate dal campo".

Sugli indisponibili: "In fase di recupero Hamlili, la prossima settimana potrebbe entrare in gruppo. Baraye ha iniziato ad allenarsi parzialmente con la squadra, questi gli assenti contando anche Borrelli".