Secondo squillo di fila del Monopoli: 2-1 al Catanzaro nel segno di Arena

Dopo la vittoria contro la Juve Stabia il Monopoli ottiene un altro importante successo nell'undicesima giornata del campionato di Serie C, girone C: i biancoverdi infatti sono riusciti ad espugnare lo stadio Ceravolo battendo 2-1 il Catanzaro. Decisivo il difensore Arena, autore di una doppietta nel primo tempo; nella ripresa la segnatura dei padroni di casa ad opera di Carlini. Gli uomini di Alberto Colombo salgono così al terzo posto assieme al Palermo, a quota 19 punti.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

CATANZARO-MONOPOLI 1-2

RETI: 75’ Carlini (C), 16’, 45’+1 Arena (M)

U.S. CATANZARO 1929 (3-5-2): Branduani, De Santis (60’ Bayeye), Fazio, Scognamillo, Bearzotti (46’ Tentardini), Verna (88’ Ortisi), Welbeck, Vandeputte, Carlini, Cianci (60’ Curiale), Bombagi (46’ Vazquez).

A disposizione: Nocchi, Romagnoli, Monterisi, Porcino, Cinelli, Risolo, Gatti.

All. Calabro

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria, Arena, Bizzotto (64’ Fornasier), Mercadante, Viteritti (81’ Langella), Piccinni, Morrone (81’ Novella), Vassallo, Guiebre; Grandolfo (75’ Nocciolini), Starita (64’ D’agostino).

A disposizione: Guido, Riggio, De Santis, Tazzer, Bussaglia, Nina.

All. Colombo.

Arbitro: Simone Galipò di Firenze.

Assistenti: Giulio Basile di Chieti, Giuseppe Pellino di Frattamaggiore.

Quarto ufficiale: Giorgio Di Cicco di Lanciano.

Ammoniti: Branduani, Tentardini, Curiale, Welbeck (C), Viteritti, Langella (M)

Espulsi: –

Note: –

Recupero: 1’ p.t., 6’ s.t.

Divisa rossa per il Catanzaro, biancoverde per il Monopoli.