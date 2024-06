Serie C, ecco quando partirà il campionato 2024/2025

Serie C Girone C

La Lega Pro ha ufficializzato la data di inizio del campionato di Serie C 2024/2025: il torneo prenderà il via ufficialmente domenica 25 agosto, per poi terminare il 27 aprile 2025; in mezzo ci saranno tre turni infrasettimanali ancora da stabilire, mentre la sosta invernale è prevista per domenica 29 dicembre.

In estate partirà anche la Coppa Italia di Serie C, con il primo turno eliminatorio che si svolgerà domenica 11 agosto. Il secondo turno invece andrà in scena domenica 18 agosto.