Serie C Femminile, la classifica aggiornata del girone C dopo la trentesima giornata

Si è concluso il campionato di Serie C femminile, girone C, 2023/2024. Nell'ultima giornata il Molfetta è stato sconfitto per 7-0 dal Grifone Gialloverde, chiudendo così l'annata all'ultimo posto con 9 punti a referto

Di seguito la graduatoria aggiornata del girone C, dopo il trentesimo turno.