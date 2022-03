Serie C Femminile, Fesca Bari Women attesa dalla gara sul campo della Rever Roma

Dopo due sconfitte consecutive incassate contro Vis Mediterranea Soccer (risultato di 3-1) e Trastevere Calcio per 5-0, la Fesca Bari Women è pronta a tornare in campo alla ricerca di punti per migliorare la difficile situazione di classifica: la formazione giallonera, domenica 20 marzo, sarà di scena allo stadio Di Bisceglia dove affronterà la Rever Roma (calcio d'inizio ore 14:30). Nel match di andata la Fesca Bari Women ha ottenuto uno dei 3 pareggi stagionali, visto che la gara dello scorso 7 novembre 2021 terminò 0-0. Finora, in trasferta, le pugliesi hanno ottenuto solo delle sconfitte, ossia 9 in altrettante gare giocate. Negativo anche il saldo dei gol fatti on the road, solo 3, e di quelli subiti, ossia 34.