Serie C Femminile, l'Independent rifila un tris alla Fesca Bari Women

Serie C femminile Girone C

Ancora una sconfitta per la Fesca Bari Women. Nel recupero della dodicesima giornata del campionato di Serie C, girone C, la formazione giallonera è stata infatti battuta a domicilio dall'Independent, presso il campo sportivo Scirea di Bitritto. Nel primo tempo la Fesca Bari copre bene gli spazi e concede poco alle avversarie, col punteggio che rimane fermo sullo 0-0; tuttavia, a inizio ripresa, l'arbitro assegna un calcio di rigore per tocco di mano e Galluccio trasforma al 55'. Al 65', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, le ospiti raddoppiano ancora grazie a Galluccio, poi la formazione padrona di casa perde per infortunio sia Morisco e Pellegrini: nel finale. all'86', arriva il tris firmato da D'Errico. La Fesca Bari resta penultima in classifica a quota 5 punti.