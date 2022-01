Fesca Bari Women, nel derby a spuntarla è il Lecce: sconfitta per 4-2

Un'altra sconfitta per la Fesca Bari Women, stavolta nel derby contro il Lecce valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C Femminile, girone C: 4-2 il risultato finale presso il campo sportivo Campocasale, in una gara che si è messa subito sul binario della formazione ospite, andata a segno al 3' con D'Amico e al 7' con Marsano. Il primo tempo è stato di marca giallorossa, visto che in pieno recupero, al 46', è arrivato il tris di Bengtsson; dopo un minuto dell'inizio della ripresa la Fesca Bari accorcia le distanze grazie alla prodezza da fuori area di Pellegrini, prima del secondo centro personale di D'Amico al 66'. La formazione padrona di casa però non si ferma e all'81' trova la via della rete grazie a De Filippis. Finisce così, la Fesca Bari Women resta penultima in classifica a quota 5 punti.