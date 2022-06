Fesca Bari Women, tracollo contro la Roma Decimoquarto: arriva la retrocessione in Eccellenza

La missione salvezza della Fesca Bari Women non è andata a buon fine. Nel match dei playout, presso il campo Vis Aurelia, è infatti arrivata una sconfitta per mano della Roma Decimoquarto (4-0), che ha sancito quindi la retrocessione nell'Eccellenza femminile. Nel primo tempo, terminato a reti bianche, il portiere ospite Stella ha sventato per due volte i pericoli creati dalle avversarie, mentre Minafra e Pellegrini hanno provato a trovare la via del gol senza successo. Al 55' la Roma Decimoquarto è passata in vantaggio grazie al diagonale di Padovan, per poi raddoppiare con Rankin al 60' a seguito di un errore difensivo della difesa pugliese; la formazione pugliese non è riuscita a reagire e alla fine ha subito altre due reti firmate ancora da Rankin (80') e Galluzzi. La stagione della Fesca Bari, dunque, è terminata così.