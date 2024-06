Serie C Femminile, il Molfetta chiude la stagione con una sconfitta contro il Grifone Gialloverde

Il Molfetta Femminile, che ha già salutato la Serie C in anticipo, chiude la propria stagione con una sconfitta. Allo stadio Paolo Poli la squadra biancorossa è stata battuta per 7.0 dal Grifone Gialloverde.

Le reti sono state messe a segno da Di Patrizio (doppietta), Millocca, Adiutori, Forgnone e Mandara. Si chiude dunque, ad un anno di distanza dalla vittoria del campionato di Eccellenza, l'avventura del Molfetta in Serie C.