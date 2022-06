Fesca Bari Women, pokerissimo del Lecce nel derby pugliese

Girone C

Serie C femminile

Serie C femminile Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Lecce Women

Un'altra sconfitta per la Fesca Bari Women nella penultima giornata di campionato: presso il campo La Torre di Castrignano de' Greci la formazione barese è stata sconfitta per 50 nel derby contro il Lecce Women. Le giallorosse hanno subito premuto il piede sull'acceleratore e sono andate a segno per tre volte nel giro di mezz'ora, con Spedicato al 2', Marsano all'11' e Rollo al 31'. Nella ripresa le altre due reti che hanno chiuso i conti a firma di Bergamo (47') e ancora Marsano (70'). La Fesca Bari Women resta ferma penultima a quota 9 punti.