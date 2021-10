Il Monopoli perde ancora: Ferrante decide il derby pugliese contro il Foggia

Serie C Girone C

Terza sconfitta consecutiva per il Monopoli che, dopo i ko contro Bari e Campobasso, cade nel derby contro il Foggia allo stadio Zaccheria, nel match valevole per la nona giornata del campionato di Serie C, girone C. Dopo aver approcciato bene la gara i biancoverdi non riescono ad incidere davanti e vengono colpiti al 32' dal sigillo di Ferrante. Nella ripresa i padroni di casa non sfruttano le occasioni costruite da Petermann e Ferrante, gli ospiti replicano con il tentativo di Starita. Da registrare anche l'espulsione di Bizzotto, Il Monopoli resta a quota 13 punti assieme a Taranto, Monterosi e Palermo.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

FOGGIA-MONOPOLI 1-0

RETI: 32’ Ferrante (F)

CALCIO FOGGIA 1920 (4-3-3): Alastra, Garattoni, Sciacca, Girasole, Martino (59’ Nicoletti), Rocca, Petermann, Gallo, Merola (59’ Merkaj), Ferrante (87’ Rizzo Pinna), Di Grazia (13’ Curcio). A disposizione: Volpe, Di Pasquale, Vigolo, Garofalo, Di Jenno, Ballarini, Tuzzo. All. Zeman

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria, Arena, Bizzotto, Mercadante, Viteritti (78’ Grandolfo), Piccinni (46’ Hamlili), Vassallo (75’ Morrone), Bussaglia (62’ Novella), Guiebre, Starita, D’Agostino (62’ Nocciolini). A disposizione: Guido, Riggio, De Santis, Fornasier, Tazzer, Nina, Langella. All. Colombo

Arbitro: Mario Cascone di Nocera Inferiore.

Assistenti: Massimo Salvalaglio di Legnano, Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona.

Quarto ufficiale: Alessandro Di Graci di Como.

Ammoniti: Alastra, Curcio (F), Bizzotto, Morrone (M)

Espulsi: Bizzotto (M)

Note: Bizzotto espulso per doppia ammonizione

Recupero: 3’ p.t., 3’ s.t.

Divisa rossonera per il Foggia, verde per il Monopoli.