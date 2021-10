Foggia-Monopoli, la trasferta sarà vietata ai tifosi ospiti

Serie C Girone C

Niente trasferta per i tifosi del Monopoli in vista della gara di campionato valevole per la nona giornata del girone C della Serie C, dove i biancoverdi affronteranno il Foggia di Zdenek Zeman allo stadio Zaccheria (domenica 17 ottobre, calcio d'inizio ore 14:30). Questo quanto stabilito dal Prefetto della provincia di Foggia.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

In occasione della partita Foggia-Monopoli, valevole per la 9^ giornata del Campionato di Serie C 2021/22, in programma domenica 17 ottobre alle ore 14.30 allo stadio “Pino Zaccheria”, il Prefetto della Provincia di Foggia, dispone la vendita dei tagliandi ai soli residenti nella provincia di Foggia.