Serie C, il Monopoli viene rimontato dal Crotone: si deciderà tutto all'ultima giornata

Seconda sconfitta consecutiva per il Monopoli. Allo stadio Scida i biancoverdi sono stati battuti in rimonta dal Crotone per 3-1: a seguito di questo risultato per avere più chiara la situazione del gabbiano bisognerà attendere l'ultima giornata, nella quale è previsto l'impegno allo stadio Veneziani contro il Messina sabato 27 aprile. Per salvarsi direttamente senza passare dai playout la formazione guidata da Roberto Taurino deve battere i siciliani e sperare di balzare al quintultimo posto, oltre ad avere più di otto punti di vantaggio dal Monterosi penultimo in classifica (i laziali dovrebbero minimo pareggiare nella sfida contro il Foggia).

All'11' gli ospiti hanno trovato il vantaggio con De Risio, che ha insaccato in acrobazia su assist di Borello. I calabresi hanno pareggiato i conti al 66', quando Tumminello ha battuto Dalmasso di testa su assist di Giron; al 69' ancora Tumminello di testa, trafitto i biancoverdi, che al 79' hanno anche incassato il tris ad opera di Gomez. Il Monopoli è rimasto fermo a quota 39 punti in classifica.

Crotone-Monopoli, il tabellino

Reti: 11′ pt De Risio (M), 21′ st Tumminello (C), 24′ st Tumminello (C), 34′ st Gomez (C)

Crotone (4-3-1-2): D’Alterio; Leo (31′ st Rispoli), Loiacono, Gigliotti, Giron; Tribuzzi, Vinicius, D’Ursi (19′ st Kostadinov); D’Errico (19′ st Felippe); Gomez (40′ st Comi), Tumminello (31′ st D’Angelo). All.: Zauli A disp.: Dini, Martino, Papini, Bove, Crialese, Cantisani.

Monopoli (3-5-2): Dalmasso; Angileri (40′ st Peschetola), Bizzotto, Ferrini (27′ st Berman); Viteritti, Borello, De Risio (37′ st Ardizzone), Iaccarino (37′ st Bulevardi), Barlocco; Sosa, Tommasini (27′ st De Paoli). All. Taurino A disp: Vitale S; Fornasier, Cristallo, Simone, Hamlili, Arioli, Vitale M..

ARBITRI

Arbitro: Antonino Costanza Agrigento

Assistenti: Markiyan Voytyuk Ancona, Pierpaolo Vitale Salerno

Quarto: Alfredo Iannello Messina

Ammoniti: Di Stefano, Giron, Tumminello (Cro), De Risio, Sosa, Ferrini (Mon)

Espulsi: –

Note: –

Recupero: 2′ pt, 5′ st

Angoli: 4 (Cro), 4 (Mon)

Tiri / Tiri in porta: 7/4 (Cro), 12/8 (Mon)

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli