Serie C, il Monopoli si fa rimontare dall'Audace Cerignola: al Veneziani finisce 2-2

Il Monopoli sfiora la terza vittoria nelle ultime quattro partite: allo stadio Veneziani I biancoverdi sono andati avanti di due gol contro l'Audace Cerignola, subendo però la rimonta della formazione ospite. La striscia positiva della squadra guidata da Francesco Tomei continua: il Monopoli è salito così a quota 12 punti in classifica.

La partita

In avvio la partita è stata momentaneamente interrotta a causa del lancio di fumogeni da parte della tifoseria ospite. Dopo circa tre minuti il gioco è ripartito con la conclusione di D'Agostino bloccata da Krapikas. I biancoverdi hanno continuato a spingere sfiorando il gol in occasione del tiro di Borello, terminato fuori di poco; la reazione degli ofantini è stata orchestrata da Sosa che, servito da D'Andrea, è andato vicino al bersaglio. La gara, intensa, è preseguita senza grandi sussulti fino al 40', quando i padroni di casa sono andati in vantaggio: è stato Santaniello ad insaccare il pallone, su assist puntuale di Viteritti. Perina, successivamente, ha neutralizzato il tentativo di D'Andrea.

Nel secondo tempo l'Audace Cerignola si è fatto vedere in avanti con D'Ausilio, ma il gabbiano ne ha subito per raddoppiare: al 56' Starita ha finalizzato al meglio un'azione manovrata rifinita dalla sponda di Borello; nemmeno il tempo di esultare che al 58' il Monopoli ha incassato la rete avversaria ad opera di D'Ausilio, che ha colpito una difesa avversaria non attentissima. Successivamente hanno provato la gloria personale D'Andrea e D'Agostino, mentre Santaniello ha spedito alto da buona posizione. A trovare il gol sono stati però gli uomini di Ivan Tisci, all'82', grazie al colpo di testa di Coccia. La gara è terminata così.