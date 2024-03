Serie C, il Monopoli contro l'Audace Cerignola: allo stadio Monterisi finisce 3-1

Il Monopoli torna alla vittoria, e lo fa nel delicato derby pugliese contro l'Audace Cerignola. Allo stradio Monterisi i biancoverdi si sono imposti per 3-1, ritrovando il successo dopo tre pareggi consecutivi.

A portare in vantaggio i padroni di casa è stato Vuthaj al al 26',quando ha insaccato una respinta del portiere Gelmi su una conclusione di Tascone; a formalizzare la replica degli ospiti è stato Tommasini, abile nel realizzare al 32' un tiro dalla distanza per il secondo centro in biancoverde. La formazione guidata da Roberto Taurino ha trovato il vantagio al 53', grazie all'inserimento vincente di Borello su assist di Grandolfo, mentre al fotofinish Sosa, in contropiede, ha siglato il tris (93'). Il Monopoli è salito così a 29 punti in classifica.

Audace Cerignola-Monopoli, il tabellino

Reti: 26′ pt Vuthaj (Cer), 32′ pt Tommasini (Mon), 8′ st Borello (Mon), 48′ st Sosa (Mon)

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas; Coccia (34′ st Russo), Visentin, Allegrini (1′ st Gonnelli), Tentardini; Bianchini (18′ st D’Andrea), Bianco (34′ st Leonetti), Tascone (18′ st Ghisolfi); Vuthaj, Ruggiero; Malcore. All. Tisci A disp.: Fares, Barosi; Bezzon, Carnevale.

Monopoli (3-5-2): Gelmi; Fornasier, Bizzotto, Ferrini; Arioli (1′ st Angileri), Iaccarino (1′ st De Risio), Ardizzone, Borello (40′ st Bulevardi), Barlocco; Tommasini, Grandolfo (40′ st Sosa). All. Anaclerio (Taurino squalificato) A disp: Dalmasso; La Vardera, Simone, Cubretovic, Vitale M..

Arbitro: Gabriele Scatena Avezzano

Assistenti: Giacomo Monaco Termoli, Ferdinando Pizzoni Frattamaggiore

Quarto: Martina Molinaro Lamezia Terme

Ammoniti: Malcore (Cer), Arioli, Iaccarino, Ferrini, Bulevardi (Mon)

Espulsi: –

Note: –

Recupero: 2′ pt, 7′ st

Angoli: 4 (Cer), 4 (Mon)

Tiri / Tiri in porta: 7/3 (Cer), 9/7 (Mon)

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli