Serie C girone C, Catanzaro-Monopoli: le probabili formazioni

Serie C Girone C

A caccia dell'impresa. Il Monopoli oggi pomeriggio sarà di scena allo stadio Ceravolo per vedersela contro il Catanzaro capolista del girone C di Serie C (calcio d'inizio alle ore 14:30): i biancoverdi vogliono dare continuità al successo ottenuto sulla Turris nello scorso weekend,ma di fronte c'è una formazione che ha fatto un en plein tra le mura amiche, vincendo quattordici partite su quattordici. In trasferta il Monopoli ha ottenuto 3 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.

I calabresi scenderanno in campo con il 3-5-2. Fuglinati in porta, protetto dal trio difensivo formato da Martinelli, Fazio e Scognamillo. In mezzo, accanto a Ghion, ci saranno Sounas e Verna, mentre le corsie esterne verranno occupate da Situm (a destra) e Vandeputte (a sinistra). In attacco spazio al tandem Biasci-Iemmello. Guiderà la squadra il viceallenatore Andrea Milani, al netto della squalifica di Vincenzo Vivarini.

Giuseppe Pancaro utilizzerà invece il 4-2-3-1. Tra i pali Vettorel, come terzini rispettivamente a destra e a sinistra giocheranno Viteritti e Pinto; nel cuore della retroguardia ci saranno Mulè e Bizzotto. La mediana dovrebbe essere presenziata da Vassallo e Hamlili, sulla trequarti pronto Piccinni affiancato dagli esterni Manzari e Giannotti a supportare Starita, come unica punta.

Catanzaro-Monopoli, le probabili formazioni

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Situm, Sounas, Ghion, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello. All. Milani (Vivarini squalificato).

MONOPOLI (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, Mulè, Bizzotto, Pinto; Vassallo, Hamlili; Manzari, Piccinni, Giannotti; Starita. All. Pancaro.