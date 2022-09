Serie C girone C, Crotone-Monopoli: le probabili formazioni

Serie C Girone C

La prima trasferta stagionale metterà il Monopoli di fronte ad una delle formazioni più accreditate per la vittoria finale del girone C: oggi pomeriggio, allo stadio Ezio Scida, i biancoverdi faranno visita al Crotone. Entrambe le squadre sono reduci da due vittorie convincenti, i calabresi infatti hanno battuto a domicilio il Messina per 4-2, mentre gli uomini guidati dal tecnico Giuseppe Laterza si sono imposti nel derby pugliese con il Taranto per 4-2. Per il Monopoli sarà fondamentale approcciare la gara senza paura e con la voglia anche di imporre il gioco per alcuni tratti della contesa.

I rossoblù dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3: Branduani tra i pali, Calapai e Giron presenti come terzini rispettivamente a deestra e a sinistra ai lati della coppia di centrali Golemic-Cuomo. In mezzo al campo, ai lati di Petriccione che agirà in cabina di regia, ci saranno Giannotti e Tribuzzi; come prima punta dovrebbe trovare spazio ancora Gomez con Chirichò e Kargbo sulle corsie esterne.

4-2-3-1 invece per il Monopoli.Vettorel in porta, protetto dai centrali Fornasier e Bizzotto; Viteritti e Falbo verso la conferma come laterali di difesa (a destra e a sinistra). Davanti alla retroguardia potrebbero agire ancora Vassallo e Piccinni mentre ai lati di Montini pronti Rolando e Starita: il trio di trequartisti supporterà l'unica punta Simeri.

Crotone-Monopoli, le probabili formazioni

CROTONE (4-3-3): Branduani; Calapai, Golemic, Cuomo, Giron; Giannotti, Petriccione, Tribuzzi; Chiricò, Gomez, Kargbo. All. Lerda.

MONOPOLI (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, Fornasier, Bizzotto, Falbo; Vassallo, Piccinni; Rolando, Montini, Starita; Simeri. All.Laterza.