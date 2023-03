Serie C girone C, Foggia-Monopoli: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Dopo il derby pugliese perso contro la Fidelis Andria, per il Monopoli c'è un altro grande appuntamento contro una compagine della regione: stasera, allo stadio Zaccheria, i biancoverdi saranno di scena per la sfida al Foggia (calcio d'inizio alle ore 21:00), L'obbiettivo è quello di ripartire cercando di portare a casa punti che possono servire per il miglior piazzamento possibile: di fronte ci sarà una squadra che intende anche lei riscattarsi, dopo il ko in casa dell'Avellino.

I rossoneri scenderanno in campo con il 3-5-2. In porta Thiam, protetto dalla difesa formata da Rutjens,Kontek e Rizzo; sulla fascia destra agirà Garattoni, mentre sul versante opposto ci sarà Costa. In mezzo, al fianco di Petermann, spazio ad Odjer e Frigerio. La coppia d'attacco potrebbe essere composta da Peralta e Beretta, anche se Iacoponi scalpita per una conferma dal primo minuti.

4-2-3-1 invece per gli uomini guidati da Giuseppe Pancaro. Tra i pali Vettorel, come terzini pronti Viteritti e Pinto (rispettivamente a destra e a sinistra) che saranno presenti ai lati della coppia di centrali Mulè-Drudi. A presidiare la mediana potrebbero essere Vassallo e De Risio, con Starita a ricoprire il ruolo di trequartista supportato dagli esterni offensivi Manzari e Giannotti. Santaniello unica punta.

Foggia-Monopoli, le probabili formazioni

FOGGIA (3-5-2): Thiam; Rutjens, Kontek, Rizzo; Garattoni, Odjer, Petermann, Frigerio, Costa; Peralta, Beretta. All. Somma.

MONOPOLI (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, Mulè, Drudi, Pinto; Vassallo, De Risio; Manzari, Starita, GIannotti; Santaniello. All. Pancaro.