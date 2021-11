Serie C - Girone C: Foggia penalizzato di quattro punti dal Tfn

Primi punti di penalizzazione nel Girone C di Serie C, raggruppamento che vede in testa il Bari a quota 27. In questo caso la decisione del Tribunale Federale Nazionale ha colpito il Foggia, a cui sono stati defalcati 4 punti in classifica per la presunta violazione delle norme sulle partecipazioni societarie. Sanzionati anche la vice presidente del club rossonero Maria Assunta Elena Pintus e il presidente Nicola Canonico, puniti rispettivamente con 4 e 6 mesi di inibizione.