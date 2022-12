Serie C girone C, Gelbison-Monopoli: le probabili formazioni

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Gelbison Cilento

Dare il massimo per raccogliere un bottino quanto più cospicuo possibile, per trascorrere la sosta invernale con tranquillità. A cominciare dalla gara di oggi: il Monopoli cerca il riscatto contro la Gelbison (allo stadio Raffaele Guariglia di Agropoli, ore 14:30). I biancoverdi sono reduci da due ko di fila ottenuti contro Potenza e Pescara, risultati che hanno lasciato il malcontento nell'ambiente. Ci si aspetta una prima inversione di tendenza, dunque, nonostante la lunga lista degli assenti di cui il tecnico Giuseppe Pancaro deve tener conto.

I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-5-2. D'Agostino in porta, dietro alla linea difensiva formata da Loreto, Mesisca e Gilli; sulle corsie esterne, rispettivamente a destra e a sinistra, agiranno Onda e Nunziante mentre in mezzo accanto a Foresta spazio a Uliano e Fornito. Sane e De Sena comporranno la coppia d'attacco.

Analogo modulo per gli ospiti. Vettorel tra i pali con Bizzotto, Drudi e Pinto presenti nella retoguardia. A centrocampo scelte obbligate per Pancaro: Piccinni potrebbe partire dal primo minuto accanto ad Hamlili e Manzari, Viteritti e Dibenedetto invece presidieranno le fasce (a destra e a sinistra). Il tadem offensivo sarà composto da Starita e uno tra Montini e Fella (il primo sembra in vantaggio).

Gelbison-Monopoli, le probabili formazioni

GELBISON (3-5-2): D'Agostino; Loreto, Mesisca, Gilli; Onda, Uliano, Foresta, Forinto, Nunziante; Sane, De Sena. All. De Sanzo.

MONOPOLI (3-5-2): Vettorel; Bizzotto, Drudi, Pinto; Viteritti, Piccinni, Hamlili, Manzari, Dibenedetto; Starita, Montini. All. Pancaro.