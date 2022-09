Serie C girone C, Juve Stabia-Monopoli: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Dopo la bella vittoria contro l'Avellino, il Monopoli sarà di scena in trasferta con l'obbiettivo di sbloccarsi anche fuori casa e dare così continuità a livello di prestazione e risultati: oggi pomeriggio, alle 17:30, i biancoverdi affronteranno allo stadio Menti la Juve Stabia reduce dalla vittoria sul Monterosi. Un impegno tutt'altro del facile, contro una squadra che adotta un sistema di gioco simile a quello di Giuseppe Laterza, il 4-3-3, e che può vantare in rosa giocatori abili nell'uno contro uno.

Il Monopoli scenderà in campo con il 4-2-3-1: le scelte per Laterza sono obbligate al netto delle assenze di Vettorel, Drudi, Radicchio, Fella e Piccinni. Avogadri presente in porta, protetto dalla linea difensiva formata da Viteritti, Bizzotto, Fornasier e Falbo; in mediana, assieme a Vassallo, dovrebbe essere presente Hamlili. Sulla trequarti pronto Montini, a destra possibile chance per Manzari mentre sul versante opposto presente Starita. Simeri unica punta.

4-3-3 invece per gli uomini guidati da Leonardo Colucci. Tra i pali ci sarà Barosi, come terzini (a destra e a sinistra) pronti Maggiori e Dell'Orfanello; centrali di difesa Tonucci e Cinaglia. A centrocampo Altobelli e Gerbo partiranno ancora dal primo minuto, mentre potrebbe trovare spazio Berardocco per completare il reparto. Sulle ali spazio a Scaccabarozzi e Bentivegna a supporto del centravanti Pandolfi.

Juve Stabia-Monopoli, le probabili formazioni

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi; Maggiori, Tonucci, Cinaglia, Dell'Orfanello; Berardocco, Gerbo, Antonelli; Scaccabarozzi, Pandolfi, Bentivegna. All.Colucci.

MONOPOLI (4-2-3-1): Avogadri; Viteritti, Bizzotto, Fornasier, Falbo; Vassallo, Hamlili; Manzari, Montini, Starita; Simeri. All. Laterza.