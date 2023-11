Monopoli, a caccia del colpaccio nel big match contro il Benevento

Serie C Girone C

Big match in vista per il Monopoli, che nel pomeriggio di oggi ospiterà allo stadio Veneziani il Benevento per proseguire in un fruttuoso cammino arrivato a cinque risultati utili consecutivi. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 16:15. I biancoverdi nell'ultimo turno hanno battuto la Turris per 1-0, aprendo così il ciclo di incontro con formazioni campane che li porterà ad affrontare nelle prossime settimane anche Sorrento e Giugliano. Insomma, il gabbiano è alla ricerca di costanza e conferme per proseguire al meglio il proprio cammino.

A dirigere il match sarà Marco Emmanuele della sezione di Pisa coadiuvato dagli assistenti Egidio Marchetti della sezione di Trento e Fabio Catani della sezione di Fermo; il quarto uomo sarà Giuseppe Lascaro della sezione di Matera.

Come arriva il Monopoli

Il tecnico Francesco Tomei dovrebbe ancora puntare sul 4-2-3-1. Perina in porta protetto dalla coppia di centrali composta da Fazio e Ferrini con Viteritti (a destra) e De Santis (a sinistra) ad agire come terzini; in mediana, accanto a Vassallo, spazio a Iaccarino, mentre sulla trequarti ci sarà il solito Starita e i confermatissimi Borello e D'Agostino. Davanti, come unica punta, Tomei dovrebbe puntare ancora su Santaniello. Non saranno della partita Angileri e De Risio, è invece tornato disponibile Cargnelutti.

Come arriva il Benevento

3-4-2-1 per la squadra guidata da Matteo Andreoletti. Paleari tra i pari dietro alla retroguardia formata da El Kaouakibi, Terranova e Pastina; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra dovrebbero esserci Improta e Masciangelo, mentre la mediana verrebbe occupata da Agazzi e Talia. Karic e Bolsius sono pronti a svariare sulla trequarti e a dare così supporto all'unica punta Ferrante.

Monopoli-Benevento, le probabili formazioni

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Viteritti, Fazio, Ferrini, De Santis; Vassallo, Iaccarino; Borello, Starita, D'Agostino; Santaniello. All. Tomei.

BENEVENTO (3-4-2-1): Paleari; El Kaouakibi, Terranova, Pastina; Improta, Agazzi, Talia, Masciangelo; Karic, Bolsius; Ferrante. All. Andreoletti.