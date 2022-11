Serie C girone C, Monopoli-Foggia: le probabili formazioni

Girone C

Il cammino in campionato del Monopoli passa dalla sfida interna al Foggia. Oggi, allo stadio Veneziani (ore 14:30), i biancoverdi avranno l'obiettivo di allungare la striscia positiva che dura da tre partite (due pareggi intervallati dalla vittoria sul Messina) e dare così una nuova verve alla classifica; di fronte però ci sarà una squadra in salute, più determinata e compatta rispetto all'inizio di stagione, che non perde da cinque gare. Lo score recente dei rossoneri è stato di tre vittorie e due pareggi.

Giuseppe Pancaro confermerà il 3-5-2. In porta è ballottaggio tra Vettorel e Nocchi, mentre la retroguardia potrebbe essere composta da De Santis, Drudi e Fornasier. Sulle corsie esterne agiranno Viteritti e Falbo, mentre in mediana De Risio sarà affiancato da Rolando e Vassallo; davanti, assieme a Starita (fresco di rinnovo contrattuale fino al 2024) possibile maglia da titolare per Montini

Analogo modulo per gli uomini guidati da Fabio Gallo. Nobile tra i pali protetto dal trio difensivo Sciacca-Malomo-Di Pasquale. A centrocampo presente Petermann assieme a Frigerio e Di Noia, mentre le fasce verranno occupate da Garattoni (a destra) e Rizzo (a sinistra). D'Ursi affiancherà Vuthaj in attacco.

Monopoli-Foggia, le probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Vettorel; De Santis,Drudi, Fornasier; Viteritti, Bussaglia, De Risio, Manzari, Falbo; Starita, Montini. All. Pancaro.

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Sciacca, Malomo, Di Pasquale; Garattoni, Frigerio, Petermann, Di Noia, Rizzo; D'Ursi, Vuthaj. All.Gallo.