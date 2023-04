Il Monopoli si rialza grazie ad un super Manzari: Latina battuto per 3-1

Dopo quattro sconfitte consecuitive il Monopoli ritrova il sorriso in un match fondamentale per la corsa playoff. Allo stadio Veneziani gli uomini guidati da Giacomo Ferrari hanno battuto il Latina per 3-1 mettendo a referto il quattordicesimo successo stagionale. Nel primo tempo le due squadre hanno trovato la via della rete su calcio di rigore: al 5' è stato Manzari a portare i padroni di casa in vantaggio dagli undici metri, mentre al 47' è stato Ganz a replicare direttamente dal dischetto. Ancora Manzari, nel secondo tempo, fa esultare di nuovo il Veneziani con la rete del 2-1 e poi ha ribadito in rete unar respinta corta del portiere Tonti al 76' per il gol del 3-1; in precedenza Rossetti aveva sbagliato un altro calcio di rigore che poteva valere il pareggio. Negli ultimi minut il Latina ha intrapreso un autentico forcing per riaprire la partita, ma non è accaduto nulla. Il Monopoli è salito così a quota 48 punti in classifica.

Monopoli-Latina, il tabellino

Reti: 5’ rig., 15’st e 31’st Manzari(M); 49’ rig. Ganz(L)

S.S. MONOPOLI 1966 (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, Mulè, Bizzotto, Radicchio(20’st Dibenedetto); Vassallo(24’st Hamlili), De Risio; Manzari, Rolando(43’st Piarulli), Bussaglia; Fella. All.: Ferrari. A disp.: Pisseri; Pinto, Falbo, Fornasier, Piccinni, Simone, Drudi, De Santis, De Vietro.

LATINA CALCIO 1932 (3-5-2): Tonti; Cortinovis(19’st Sannipoli), Esposito, Calabrese; Di Livio(35’st Belloni), Furlan(35’st Gallo), Amadio, Riccardi, Carissoni; Ganz, Rossetti(16’st Fabrizi). All.: Di Donato. A disp.: Cardinali, Giannini; Pellegrino, De Santis, Barberini, Bezziccheri, Celli, Nori.

Arbitro: Roberto Lovison della sezione di Padova. Assistenti: Glauco Zanellati della sezione di Seregno e Manuel Marchese della sezione di Pavia. Quarto ufficiale: Guido Verrocchi della sezione di Sulmona.

Ammoniti: Vassallo, Manzari, Bizzotto, Viteritti(M); Di Livio(L). Espulsi: -.

Note: Al 4’st Rossetti(L) sbaglia un calcio di rigore. Recupero 2’ p.t., 5’ s.t.; angoli 2-8. Divisa biancoverde per il Monopoli, nerazzurra per il Latina. Spettatori 1287 di cui 816 abbonati e 45 ospiti.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli