Serie C girone C, Monopoli-Latina: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive da dimenticare per riprendere la marcia verso un posto ai playoff. Oggi pomeriggio il Monopoli ospiterà allo stadio l'ostico Latina con l'intento di ritrovare finalmente i tre punti, che darebbero una scossa alla classifica e al morale della squadra; sarà il primo impegno casalingo per l'allenatore Giacomo Ferrari, che nello scorso weekend ha debuttato a Francavilla Fontana. Di fronte ci saranno i nerazzurri reduci dal pareggio per 2-2 contro il Crotone che ha allungato la striscia positiva a cinque risultati utili (quattro pareggi e una vittoria).

I biancoverdi potrebbero scendere in campo ancora con il 3-5-2. Vettorel in porta, protetto dalla linea difensiva composta da Mulé,De Santis e Bizzotto; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, ptorebbero trovare spazio Viteritti e Radicchio, mentre in mezzo possibile maglia da titolare per De Risio accanto a Vassallo e Bussaglia. Scelte obbligate in attacco, al netto delle assenze di Corti e Santaniello per infortunio e di Starita per squalifica (out per lo stesso motivo anche Giannotti): giocheranno Fella e Manzari.

Analogo modulo per gli uomini guidati da Daniele Di Donato. Tonti in porta, dietro alla retroguardia presieduta da Cortinovis, Esposito e Calabrese; a centrocampo, al fianco di Amadio, pronti Pellegrino e Di Livio mentre le corsie esterne saranno occupate da Sannipoli (a destra) e Carissoni (a sinistra). In attacco il tandem formato da Ganz e Rossetti.

Monopoli-Latina, le probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Vettorel; Mulé, De Santis, Bizzotto; Viteritti,De Risio, Vassallo, Bussaglia, Radicchio; Starita, Manzari. All.Ferrari.

LATINA (3-5-2): Tonti; Cortinovis, Esposito, Calabrese; Sannipoli, Pellegrino, Amadio, Di Livio, Carissoni; Ganz, Rossetti.All.Di Donato.