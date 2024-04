Il Monopoli batte il Messina ma non basta: ai playout sarà derby pugliese contro la Virtus Francavilla

Il Monopoli batte il Messina ma non riesce a conquistare la salvezza diretta. I biancoverdi hanno avuto la meglio sui siciliani per 2-1, ma in virtù dei risultati scaturiti dagli altri campi (vittoria di Catania e Turris, oltre al pareggio del Potenza) dovrà conquistare la permanenza in Serie C ai playout, dove affronterà la Virtus Francavilla in un delicato e sentito derby pugliese.

Nel primo tempo i padroni di casa hanno sbloccato il risultato grazie ad un autogol di Salvo al 10', per poi trovare la seconda marcatura a inizio ripresa con Tommasini (47'); di Luciani, al 53', la rete degli ospiti. Il Monopoli ha chiuso la regular season al quartultimo posto a quota 42 punti, al netto di dieci vittorie, dodici pareggi e sedici sconfitte. Il match di andata contro la Virtus si giocherà domenica 12 maggio, mentre il ritorno è previsto per domenica 19.

Monopoli-Messina, il tabellino

Reti: 10′ aut. Salvo, 2’st Tommasini(MO); 8’st Luciani

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Dalmasso; Fornasier, Bizzotto, Angileri; Viteritti(41’st Berman), Borello(31’st Bulevardi), De Risio, Iaccarino(22’st Hamlili), Barlocco; Sosa(22’st Grandolfo), Tommasini(41’st Ardizzone).

All.: Taurino.

A disp.: S.Vitale; De Paoli, Ferrini, Cristallo, Simone, Cubretovic, Arioli, Peschetola, M.Vitale.

ACR MESSINA (4-2-3-1): Piana; Salvo, Polito, Pacciardi(1’st Zona), Dumbravanu; Giunta(31’st Emmausso), Firenze, Scaffetta, Luciani(31’st Plescia), Zunno(15’st Ragusa); Signorile(1’st Cavallo).

All.: Modica.

A disp.: Fumagalli; Manetta, Frisenna, Franco, Salvo, Adragna, Rosafio, Fumagalli.

Arbitro: Marco Emmanuele della sezione di Pisa. Assistenti: Franco Iacovacci della sezione di Latina e Fabio Dell’Arciprete della sezione di Vasto. Quarto ufficiale: Giuseppe Vingo della sezione di Pisa.

Ammoniti: Iaccarino, De Risio(MO); Giunta, Zona(ME). Espulsi: -.

Note: Recupero 1’ p.t., 5’ s.t.; angoli 7-1. Divisa biancoverde per il Monopoli, nera per il Messina. Spettatori 2580 di cui 1356 abbonati e 194 ospiti.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli