Serie C, Monopoli-Messina: le informazioni sulla vendita dei biglietti

Aperta online e presso i rivenditori autorizzati sul circuito Ciaotickets, la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Monopoli – Messina, valida per la 38a giornata del campionato di Serie C Now 2023/2024 e in programma sabato 27 aprile 2024 alle ore 18,30 allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli.

Per il solo giorno della partita, sarà possibile acquistare i biglietti anche presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, a partire dalle ore 15.

SETTORE DISTINTI

Il settore Distinti resterà chiuso per ordine pubblico. Gli abbonati al settore Distinti potranno avere accesso allo stadio, senza ulteriore comunicazione o cambio biglietti, sia nel settore Tribuna che nel settore Curva. Sarà sufficiente presentarsi al varco di accesso prescelto per assistere alla partita.

SETTORE OSPITI

La vendita dei biglietti avverrà fino alle ore 19 di venerdì 26 aprile 2024. Non sarà possibile acquistare il biglietto di ingresso al Veneziani nella giornata di sabato 27 aprile 2024.

COSTO BIGLIETTI

Tribuna: Unico € 10,00

Curva: Unico € 3,00

Ospiti: Unico € 3,00

* I prezzi non sono comprensivi di diritti di biglietteria di € 2,00.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI A MONOPOLI

– AGENZIA PLANETWIN365 – Via Marsala, 27

– TILT COFFEE – Via Remigio Ferretti

– TABACCHERIA CORNELIA – Via Lepanto, 22/B

– SNAI GOLDSPORT24 – Via Roma 2

– CENTRO COORDINAMENTO BIANCOVERDE MONOPOLI – Via Battisti, 28

– STADIO “VENEZIANI” BOTTEGHINO (solo il giorno della partita, a partire dalle ore 15)

Per tutte le informazioni scrivere al seguente indirizzo mail: biglietteria@monopolicalcio.it

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli