Serie C girone C, Monopoli: tutti i numeri della stagione 2021/2022

Serie C Girone C

Quella del Monopoli è stata una stagione straordinaria: i biancoverdi infatti hanno concluso la stagione regolare al quinto posto in classifica per poi partecipare ai playoff e arrivare fino al secondo turno della fase nazionale, dove ad ottenere la qualificazione è stato il Catanzaro (match di andata finito 2-1 per i calabresi, vincitori al ritorno per 1-0). Tolte le due vittorie contro il Catania, in seguito escluso dal campionato, il Monopoli ha conquistato ben 59 punti, con 17 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte. 38 i gol fatti, 31 quelli subiti.

Gran parte delle fortune sono state costruite tra le mura dello stadio Veneziani, dove sono arrivate 11 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte; diverso il rendimento in trasferta, con 6 successi, 4 pareggi e 8 ko a referto. Importante il filotto di 4 vittorie consecutive ottenuto dalla ventinovesima alla trentaduesima giornata, mentre il periodo di maggior calo è avvenuto dalla settima alla nona giornata, con tre ko di fila. La vittoria più ampia è stata conquistata ai danni della Vibonese, per 3-0, il 16 marzo scorso; contro il Picerno invece la sconfitta più pesante (3-0 il 6 febbraio).