Serie C, il Monopoli ritrova la vittoria: Viteritti stende il Potenza (1-0)

Serie C Girone C

Squadra in casa Monopoli

Dopo sette partite d'astinenza il Monopoli torna alla vittoria. Allo stadio Veneziani gli uomini guidati da Roberto Taurino hanno avuto la meglio per 1-0 sul Potenza, riscattando così le ultime due sconfitte consecutive contro Casertana e Monterosi.

A decidere il match è stato Viteritti (secondo gol stagionale per il terzino destro), andato a segno sugli sviluppi di un calcio di punizione al 29'. Il Monopoli, al quinto successo in questo campionato, è salito così a 22 punti in classifica.

Monopoli-Potenza, il tabellino

Reti: 29′ Viteritti(M)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-4-2-1): Gelmi; Fazio, Bizzotto, Ferrini; Viteritti(44’st Angileri), De Risio, Hamlili, La Vardera(21’st Barlocco); Borello(21’st Vitale), Arioli(28’st Sosa); De Paoli(21’st Tommasini). All.: Taurino. A disp.: Alloj, Botis; Fornasier, D’Agostino, Simone, Vassallo, Cubretovic, Peschetola, Iaccarino, Spalluto.

POTENZA F.C. (3-5-2): Alastra; Armini, Sbraga, Maddaloni(40’st Laaribi); Hadziosmanovic(23’st Maisto), Saporiti, Schiattarella(40’st Rossetti), Candellori(23’st Spaltro), Pace; Volpe(1’st Gagliano), Caturano. All.: Marchionni. A disp.: Iacovino, Cucchietti; Steffè, Castorani, Verrengia, Hristov.

Arbitro: Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa. Assistenti: Paolo Tomasi della sezione di Schio e Antonio Aletta della sezione di Avellino. Quarto ufficiale: Vittorio Palma della sezione di Napoli.

Ammoniti: Tommasini, Gelmi(M); Saporiti, Maddaloni(P). Espulsi: -.

Note: Recupero 2’ p.t., 5’ s.t.; angoli 1-3. Divisa biancoverde per il Monopoli, nero con inserti gialli per il Potenza. Spettatori 1851 di cui 1356 abbonati e 126 ospiti.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli