Monopoli, iniziativa per il match contro il Sorrento: le informazioni sulla vendita dei biglietti

La prima partita di Primavera in casa, un obiettivo da raggiungere insieme, il clima unico dello stadio Veneziani, il sostegno alla squadra e il tifo unito (e tutti in biancoverde).

Sabato 30 marzo 2024, in occasione della partita Monopoli – Sorrento, con inizio alle ore 14, match valido per la 34esima giornata della Serie C Now, la SS Monopoli 1966 promuove l’iniziativa “La Prima a Primavera”.

Ogni abbonato alla stagione calcistica 2023/2024 ha la possibilità di “presentare” e portare con sè fino a 3 amici al Veneziani, acquistando altrettanti biglietti in curva (al costo di 3 euro + prevendita 1,50 euro) o in tribuna (al costo di 5 euro + prevendita 1,50 euro).

La promo non è disponibile online, ha validità fino a venerdì 29 marzo 2024 alle ore 19 e la vendita dei biglietti “Amico” parte da oggi, martedì 26 marzo 2024, alle ore 14,30.

INIZIATIVA “LA PRIMA A PRIMAVERA”

Se sei abbonato, puoi portare fino a 3 amici al Veneziani

COSTO BIGLIETTO “AMICO”*

Tribuna: € 5,00

Curva: € 3,00

* I prezzi non sono comprensivi dei diritti di prevendita di 1,50 euro

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI “AMICO” A MONOPOLI

– AGENZIA PLANETWIN365 – Via Marsala, 27

– TILT COFFEE – Via Remigio Ferretti

– TABACCHERIA CORNELIA – Via Lepanto, 22/B

– SNAI GOLDSPORT24 – Via Roma 2

– CENTRO COORDINAMENTO BIANCOVERDE MONOPOLI – Via Battisti, 28

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli