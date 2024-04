Monopoli-Taranto, tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti

Si giocherà allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, domenica 14 aprile 2024, alle ore 20,45, la partita tra Monopoli e Taranto, valida per la 36esima giornata della Serie C NOW: giornata ricca di novità dal punto di vista delle iniziative. Si celebra la Giornata Forza Gabbiano, seconda delle giornate previste all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento.

Da oggi, martedì 9 aprile 2024, aperta la prevendita presso tutti i rivenditori autorizzati CiaoTickets.

FORZA GABBIANO, TUTTI ALLO STADIO

Non saranno valide, quindi, le tessere di abbonamento stagionali, ma il biglietto di ingresso a tutti i settori è da ritenersi promozionale: 6 euro per la tribuna, 4 euro per i distinti, 4 euro per la curva.

COSTO BIGLIETTI GIORNATA FORZA GABBIANO

Tribuna: 6 euro + 2 euro prevendita

Distinti: 4 euro + 2 euro prevendita

Curva: 4 euro + 2 euro prevendita

DIRITTO DI PRELAZIONE AGLI ABBONATI

Agli abbonati, fino a giovedì 11 aprile 2024, sarà garantito il diritto di prelazione, presso tutti i rivenditori autorizzati Ciaotickets.

PROMO SCUOLA & SOLIDARIETA’

Il settore Distinti sarà aperto con particolare riferimento alla Promo Scuola attivata con tutti gli istituti cittadini (scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei comprensivi Volta – Bregante, Melvin Jones, Sofo – Intini, Modugno – Galilei).

In occasione di questo incontro, infatti, il Monopoli 1966 ha attivato un’iniziativa di solidarietà che ci vedrà devolvere una parte dell’incasso in favore di Baskin, la sezione del Delfini Basket Monopoli nata nel 2022 con la collaborazione dell’associazione onlus “Fede e Luce” e che permette a ragazzi con disabilità e normodotati di giocare insieme a pallacanestro.

Al fine di coinvolgere quanto più possibile la comunità monopolitana in questa iniziativa a carattere sociale, il club biancoverde ha deciso di favorire l’accesso allo stadio agli studenti delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado prevedendo per loro e i rispettivi accompagnatori l’ingresso nel settore Distinti al prezzo simbolico 1 euro che sarà destinato in beneficenza a Baskin.

I biglietti potranno essere acquistati (presentando il documento di identità sia dello studente che dell’accompagnatore) presso il Centro Coordinamento Biancoverde Monopoli (in via Cesare Battisti 28 a Monopoli) aperto fino a sabato nei seguenti orari: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30.

SETTORE OSPITI

Si attendono le determinazioni del GOS programmato per venerdì 12 aprile 2024.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI A MONOPOLI

– AGENZIA PLANETWIN365 – Via Marsala, 27

– TILT COFFEE – Via Remigio Ferretti

– TABACCHERIA CORNELIA – Via Lepanto, 22/B

– SNAI GOLDSPORT24 – Via Roma 2

– CENTRO COORDINAMENTO BIANCOVERDE MONOPOLI – Via Battisti, 28

– STADIO “VENEZIANI” BOTTEGHINO (solo il giorno della partita, a partire dalle ore 15)

DISABILI AL 100% CON E SENZA ACCOMPAGNATORE

I disabili su sedia a rotelle e l’accompagnatore, avranno l’accesso gratuito dall’ingresso

Tribuna Laterale Sud; gli invalidi al 100% deambulanti, avranno l’accesso gratuito in tribuna e l’accompagnatore, qualora previsto, avrà diritto al biglietto ridotto.

Per tutte le informazioni scrivere al seguente indirizzo mail: biglietteria@monopolicalcio.it

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli