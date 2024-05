Monopoli, si ritorna a disputare i playout: due risultati a disposizione per la salvezza

Il Monopoli tornerà a disputare i playout ad otto anni di distanza dall'ultima volta, quando i biancoverdi ottennero la salvezza contro l'Ischia Isolaverde (vittoria per 3-0 all'andata, sconfitta al ritorno per 2-1). L'avversario questa volta sarà la Virtus Francavilla, per un derby pugliese sentito e divenuto ormai un classico del girone: probabilmente si tratta del confronto più importante finora tra le due formazioni.

I playout prevedono una partita di andata e una di ritorno. Il primo atto andrà in scena domenica 12 maggio alla Nuovarredo Arena, mentre domenica 19 si giocherà allo stadio Veneziani. Per salvarsi al Monopoli può bastare la conquista di un pareggio al termine delle due gare, sommando i due risultati; questo perché i biancoverdi nella regular season hanno ottenuto un miglior piazzamento in classifica (quartultimo contro terzultimo).